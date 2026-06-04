Başakşehir'de araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Başakşehir'de park halindeki bir araca çarpan otomobil takla attı. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Başakşehir'de park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyreden 34 DCC 876 plakalı otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı.
Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci