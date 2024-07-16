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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Meksika'da çekilen yarışma programının setini ziyaret etti

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Meksika'da yayımlanan ve Bartın'da çekilen 'La Isla' adlı yarışma programının setine ziyarette bulundu. Vali Arslan, programın kentin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artması için önemli olduğunu belirtti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Meksika'da yayımlanan ve bir bölümü kentte çekilen "La Isla" adlı yarışma programının setine ziyarette bulundu.

Amasra'nın Gömü köyü ve merkeze bağlı Büyükkızılkum köyü sahillerinde kurulan platformlarda, Acun Medya ekibi tarafından 1 hafta süren çekimlerde yaklaşık 200 kişi görev aldı.

Bartın'da 6. ve 7. bölümleri çekilen yarışmanın konsey çekimleri ise Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapıldı.

Son gün yapılan çekimlerde seti ziyaret eden Vali Arslan, gazetecilere, programı, kentin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artması için önemli bulduklarını söyledi.

Yarışmanın kentte çekilmesinin kendileri için anlamlı olduğunu belirten Arslan, "İlimizi uluslararası alanda tanıtma anlamında da çok anlamlı olduğunu değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Acun Medya tarafından bu yarışmaların, prodüksiyonların Türkiye'de çekilmesinin ülkemizi daha çok tanıtacağı, uluslararası alanda katkı sunacağı kanaatindeyim. Başta Acun Ilıcalı olmak üzere bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışmanın sonraki bölümlerinin Çanakkale'de çekileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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