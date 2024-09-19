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Bartın Üniversitesi'nden Yenilenebilir Enerji Depolama Projesi

Bartın Üniversitesi'nden Yenilenebilir Enerji Depolama Projesi
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Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK destekli projesi ile çevre dostu yeni nesil çözücüler kullanarak yüksek performanslı enerji depolama sistemleri geliştirecek. Proje, atık biyokütlelerin değerlendirilmesi ve enerji verimliliği üzerine odaklanıyor.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle geliştirilmiş yöntemler ve çevre dostu yeni nesil çözücüler kullanılarak yüksek performanslı enerji depolama sistemleri geliştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü'nün yürütücülüğünde yenilenebilir enerjinin depolanması amacıyla hazırlanan proje, "2515-COST Aksiyon Üyeleri AR-GE Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak atık yönetimi ve enerji verimliliği konularında etkili yaklaşımlar geliştirip yeni yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çevreye duyarlı uygulamalarla hem temiz ve yenilebilir enerji üretimi hem de elde edilen enerjinin depolanması konusunda büyük gayret gösterdiklerini aktaran Uzun, "Bu noktada atıklardan katma değeri yüksek kimyasallar elde ederek enerji depolanma cihazları geliştirecekleri proje dolayısıyla Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü de proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Günümüz enerji sistemleri kullanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından yüksek miktarlarda elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Ancak üretilen enerjinin depolanması hala istenilen kapasite ve maliyet/performans oranına ulaşabilmiş değildir. Bu yüzden yüksek performanslı ve çevreye duyarlı enerji depolama cihazlarına acil ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada yürüteceğimiz çalışmalarla atık biyokütlelerin yeni nesil çözücüler kullanılarak enerji depolamada faydalanılan süperkapasitör elektrotu olarak değerlendirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca çevre dostu enerji üretimi ve depolanmasına yönelik geliştirdiğimiz projenin, ülkemizin 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' hedeflerine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Projeye, Orman Endüstri Mühendisliği öğretim üyeleri Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy ve Doç. Dr. Rıfat Kurt ile Fen Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Hamza Dünya da araştırmacı olarak katkı sunacak.

Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel

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