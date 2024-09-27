Bartın Üniversitesi’nden hidrojen üretimi ve yakıt pili projeleri

Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projede hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarında yüksek performanslı yöntemler geliştirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut yürütücülüğündeki proje, TÜBİTAK 1002- B Hızlı Destek Modülü programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

"Seryum Bazlı Metal Organik Kafes (Ce-BTC) Destekli NiRh Nanoparçacıkların Sentezi, Tanımlanması, Hidrazin Boranın Tam Bozunma Tepkimesinde Katalitik Etkinliği ve Elektrokimyasal Analizlerinin İncelenmesi" adlı projeyle, hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarını etkileyen parametreler araştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanımı üzerine yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini belirtti.

Uzun, modern yöntemlerin kullanıldığı çevreye duyarlı uygulamaların kullanımını desteklediklerini, farklı çalışmalarla enerji verimliliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu noktada hidrojen üretimi ve yakıt pili uygulamalarına yönelik projeleri dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bulut ise günümüzde alternatif enerji kaynaklarına yönelimin giderek arttığını kaydetti.

Farklı yöntemlerle yenilenebilir enerji kaynaklarının, daha verimli kullanmanın mümkün olduğuna işaret eden Bulut, "Geleceğin önemli enerji kaynaklarından biri olan yakıt pillerinin performansını artırmak, bu noktada bizlere büyük avantajlar sağlamaktadır. Yürüteceğimiz çalışmalarla anot katalizörü üzerindeki malzeme karakterizasyonu ve katilik etkileri araştıracağız. Böylece proje kapsamında elde ettiğimiz sonuçların, yüksek performanslı katalizör sistemlerinin geliştirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmaya, BARÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yurderi ile doktora sonrası araştırmacısı Dr. Aykut Çağlar katkı sunacak.