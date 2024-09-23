Bartın Irmağı'ndaki Köpük Oluşumu İçin İnceleme Başlatıldı
Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde gece boyunca yağışların ardından meydana gelen köpük oluşumu nedeniyle çevre ekipleri inceleme başlattı. Irmak suyundan numune alındı.
Bartın Irmağı'nın bir bölümünde suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kentte gece boyu süren yağışın ardından Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştu. Köpükleri gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki köpürmenin tespiti için inceleme başlattı.
Irmak suyundan alınan numune laboratuvara gönderildi.