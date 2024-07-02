Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı, 300 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Muratbey köyünde yapılan baskında 1 şüpheli yakalandı ve 300 kök kenevir bitkisi ile 280 gram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir adım atıldı.
Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Muratbey köyünde düzenlenen operasyonda 300 kök kenevir bitkisi ile 280 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.