Bartın Üniversitesi Öğrencileri, Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu

Bartın'da üniversite öğrencilerinin kurduğu "animasyon grubu", anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden oluşan grup, Kozcağız Şehit Uğur Akyer Anaokulu'nda etkinlik düzenledi.

Pamuk Prenses, Karagöz ve Hacivat ile palyaço kostümleriyle okulu ziyaret eden grup, sundukları gösterilerle öğrencilere keyifli bir gün yaşattı.

Grup koordinatörü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak, yaptığı açıklamada, öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilincini uygulamalı olarak geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sarıkabak, "Öğrencilerimizin teori ve pratiği bir arada öğrenmesi için farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, 'ilimizde ulaşmadığımız okul, yüzünü güldürmediğimiz çocuk kalmasın' diyerek çıktığımız bu yolda, önemli bir etkinlik düzenledik. Tüm süreçlerde aktif rol alarak, büyük özveriyle çalışan öğrencilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Grup üyelerinden Nevra Akçakoca da öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocuklarla oyunlar oynadıklarını kaydeden Akçakoca, "Bugün de minik kardeşlerimizle oyunlar oynuyoruz. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz." dedi.