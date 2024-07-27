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Kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu

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Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi'nde bir kişi, umuma açık tuvalette hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu.

Kemerköprü Mahallesi Rüştiyeler Sokak'ta umuma açık tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sağlık ekipleri, Nizamettin A. (74) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Nizamettin A'nın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bartın'da umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu

Bartın'da umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu

Kaynak: AA / Güncel

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