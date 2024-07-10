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Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bartın'da Vali Nurtaç Arslan başkanlığında düzenlenen eğitim değerlendirme toplantısında, eğitim faaliyetlerinin güvenli ve kesintisiz sürdürülmesi vurgusu yapıldı. Toplantıda, yapılan çalışmalar ve yeni dönemde planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Bartın'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, eğitim faaliyetlerinin, geçmiş dönemde olduğu gibi güvenli ve kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Öğrencilerin okullarından donanımlı şekilde mezun olmaları gerektiğini belirten Arslan, bu konuda gerekli planlamaların yapılmasını ve tedbirlerin alınmasını istedi.

Toplantıda 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan eğitim faaliyetleri, tamamlanan projeler, LGS ve YKS'de Bartın'ın başarı durumu, okul inşaatları, okul ve çevrelerinin güvenliği konusunda yapılan çalışmalar ile yeni dönemde planlanan çalışmalar değerlendirildi.

???????Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı ile müdürlük yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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