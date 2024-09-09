Bartın'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı
Bartın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın konuşmalarıyla devam eden törende halk oyunları gösterileri sunuldu. Vali Arslan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılı bir dönem diledi.
Bartın'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tören Vali Nurtaç Arslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı'nın konuşmasıyla devam etti.
Daha sonra halk oyunları gösterileri sunuldu.
Vali Arslan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılı bir dönem diledi.