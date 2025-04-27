Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bariyere Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Ağır Yaralandı

Bariyere Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

1) BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Söğütlü ilçesi mevkiinde meydana geldi. Karasu'dan Adapazarı yönüne giderken S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 54 SD 570 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Kazada, bariyerin altına girip hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü S.A. ile yanındaki S.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 yaralıyı, otomobilin tavanını keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Otomobil, iş makinesiyle bölgeden kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.