Bangladeş'te son 24 saatte 2.249 dang humması vakasıyla yılın günlük rekoru kırıldı

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DAKKA, 26 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'te pazar sabahından önceki 24 saatlik sürede bildirilen 2.249 sivrisinek kaynaklı dang humması vakasıyla bu yılın şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, pazar günü yerel saatle 08.00'den önceki 24 saat içinde 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Verilere göre bu yıl ülkede kaydedilen toplam dang humması vaka sayısı 123.948'e, hastalık nedeniyle kayda geçen ölümler ise 384'e yükseldi.

Bu yılki ölümlerin 139'u ekim, 148'i eylül, 43'ü ağustos, 36'sı temmuz ve 13'ü haziran ayında gerçekleşti.

Bangladeş'te normalde muson mevsiminde görülen dang humması, artık haziran-eylül dönemi dışında da görülüyor.

Kaynak: Xinhua