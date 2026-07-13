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Albüm: Bangladeş'te Seller Nedeniyle 1 Milyondan Fazla Kişi Mahsur Kaldı

Albüm: Bangladeş'te Seller Nedeniyle 1 Milyondan Fazla Kişi Mahsur Kaldı
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Bangladeş'in bazı bölgelerinde bir haftadır süren sellerde 51 kişi öldü, 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.

COX'S BAZAR, 13 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in bazı bölgelerinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sellerde 51 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığı tarafından pazar günü yayımlanan afet durumu günlük raporuna göre, ülkenin toplam 64 bölgesinden 7'sinde 1,02 milyondan fazla kişi seller nedeniyle mahsur kaldı.

Kaynak: Xinhua
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