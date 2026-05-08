Haberler

Bangladeş'te son 7 haftada kızamık olduğu şüphelenilen 336 çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana kızamık şüphesiyle 336 çocuk hayatını kaybetti. Son 24 saatte 12 çocuğun daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Başkent Dakka'da en fazla can kaybı kaydedildi. Hükümet, acil aşılama kampanyası başlattı.

Bangladeş'te, 15 Mart'tan bu yana kızamık olduğundan şüphelenilen 336 çocuk hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte kızamık belirtileri gösteren 12 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkede son 7 haftada kızamık olduğundan şüphelenilen ve hastalığın teşhisi konulan 336 çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Toplam ölümlerin yarısına karşılık gelen 168 vaka başkent Dakka'da kaydedildi. Dakka'daki can kayıplarından 38'inin kızamık kaynaklı olduğu doğrulanırken, diğer 130 vaka "şüpheli" olarak sınıflandırıldı.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, küresel ölçekte aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?

Türkiye'de "hantavirüs" vakası var mı? Bakanlıktan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın '9' planı! Ne gerekiyorsa yapacak

Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak
Görüntü tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi

Görüntüler tartışma yarattı, AK Partili isimden uyarı gecikmedi
3 yıl içerisinde bambaşka biri oldu

3 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Real Madrid, yumruk yumruğa kavgayı affetmedi

Real Madrid büyüklüğüne yakışanı yaptı

Aziz Yıldırım'ın '9' planı! Ne gerekiyorsa yapacak

Aziz Yıldırım'ın "9" planı! Ne gerekiyorsa yapacak
Savaş sürerken yürek burkan görüntü

Halk diken üstünde! Böyle gizlendiler
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti

Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti