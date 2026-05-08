Bangladeş'te son 7 haftada kızamık olduğu şüphelenilen 336 çocuk öldü

Bangladeş'te, 15 Mart'tan bu yana kızamık olduğundan şüphelenilen 336 çocuk hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune'un haberine göre, Bangladeş Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte kızamık belirtileri gösteren 12 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkede son 7 haftada kızamık olduğundan şüphelenilen ve hastalığın teşhisi konulan 336 çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Toplam ölümlerin yarısına karşılık gelen 168 vaka başkent Dakka'da kaydedildi. Dakka'daki can kayıplarından 38'inin kızamık kaynaklı olduğu doğrulanırken, diğer 130 vaka "şüpheli" olarak sınıflandırıldı.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, küresel ölçekte aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.