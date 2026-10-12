Haberler

Bangladeş'te dang humması yılbaşından bu yana 307 kişinin ölümüne neden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bangladeş'te dang humması salgınında yılbaşından bu yana 101 bin 442 vaka kaydedildi, 307 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte ise ülkede 4 kişi öldü, 2 bin 167 yeni vaka tespit edildi.

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana 307 kişi ölürken, hastalığa yakalanan kişi sayısı 100 bini geçti.

Dhaka Tribune gazetesinin Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte dang humması nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 167 yeni vaka kaydedildi.

Öte yandan yılbaşından bu yana 101 bin 442 kişi dang hummasına yakalandı ve 307 kişi hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Ülkede dang humması nedeniyle geçen yıl 413, 2024'te ise 575 kişi ölmüştü.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Ağrı Dağı’nda facianın eşiğinden döndüler: Dev kayalar üzerlerine yuvarlandı

Faciaya kıl payı: Türkiye'nin en zorlu zirvesinde ölüme teğet geçtiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iheanacho golü attı, şapkayı takıp dua etti! İşte nedeni

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onu konuşuyor

Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor

A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior aşk hayatında da kaybetti

Büyük aşk bitti!

Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

Deniz Işın evinin yakınında tacize uğradığını anlattı

Ünlü oyuncu evinin yakınında tacize uğradı: Bağıra bağıra uzaklaştım
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı

Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan kulüp satıldı