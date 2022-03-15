Bangladeş'in Dakka şehrinde artan tuğla fabrikaları

Tuğla fabrikaları (Drone)

Fabrikada çalışan insanlar

Tuğla yapan işçiler Bangladeş'in Dakka şehrinde, hızlı kentleşme sonucu, beton yapıların artmasıyla tuğla sektöründe de talep artışı yaşanıyor. Artan talebi karşılamak için üretimine devam eden ve çoğu tarımsal alan yakınlarında yer alan tuğla fabrikalarının sayısı Dakka şehrinde endişeye sebep oluyor. Tuğla fabrikaları yaktıkları kömürlerle, iklim değişikliğinin birinci tetikçisi olan karbon gazı salınımına neden oluyor.