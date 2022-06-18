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Bangladeş'de muson yağmurları etkili oldu

AA - Zakir Hossain Chowdhury - Güncel
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Bangladeş'te muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Bangladeş'te muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle büyük çaplı seller meydana geldi. Yetkililerin açıklamasına göre, Hindistan ve Bangladeş'in çeşitli bölgelerinde son beş gündür devam eden sel ve heyelanlardan 1,8 milyondan fazla kişi etkilenirken, en az 13 kişi hayatını kaybetti.

AA / Zakir Hossain Chowdhury - Güncel

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