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Banda Açe'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazını coşkuyla kıldı

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Banda Açe'nin Pidie bölgesindeki camiler bayram namazı için dolup taştı. TDV ekibi de kurban organizasyonu kapsamında dağıtım için bölgeye geldi.

BANDA Endonezya'nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'nin Pidie bölgesinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Pide'deki camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.

Ülkeye kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlıkların dağıtımı için gelen TDV ekibi de bayram namazında Müslümanların sevincine ortak oldu.

Camideki yoğunluk nedeniyle bazı Müslümanlar namazını avluda kıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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