Banda Açe'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazını coşkuyla kıldı

BANDA Endonezya'nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'nin Pidie bölgesinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Pide'deki camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı coşkusunu birlikte yaşadı.

Ülkeye kurban organizasyonu kapsamında kesilecek kurbanlıkların dağıtımı için gelen TDV ekibi de bayram namazında Müslümanların sevincine ortak oldu.

Camideki yoğunluk nedeniyle bazı Müslümanlar namazını avluda kıldı.