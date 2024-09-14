Üye Girişi
Haberler

Balkonunda Yorgun Mermi Isabet Eden Adam Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde evinin balkonunda otururken başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker (49) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi Tepekışla Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker, başına isabet eden yorgun mermi ile yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duran Şeker, buradaki müdahalesi sonrası ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

?Ali Duran Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Duran Güvenlik 3-sayfa Ulubey Sağlık Güncel Olay Ordu Suç

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

Ayağının tozuyla büyüledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title