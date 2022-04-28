Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Haberler

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Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

AA - Elman Omic - Güncel
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Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi vesilesiyle camileri doldurdu.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi vesilesiyle camileri doldurdu.

AA / Elman Omic - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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