"Balkan Ninnisi" dizisi, TRT 1'de yaz aylarında ekranlara gelecek - Haberler

TRT 1'in yaz sezonunda ekrana getireceği "Balkan Ninnisi" dizisinde başrolleri Emre Bey ile Merih Öztürk paylaşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar sonra yurt dışında çekilen yapımlardan biri olan dizinin çekimleri iki hafta önce Üsküp'te başladı.

İlk tanıtım videosu yayımlanan yapımda, "Ertan" karakterini genç oyuncu Emre Bey, "Jovanka" rolünü ise Merih Öztürk canlandıracak.

Kuzey Makedonya Üsküp'te geçen imkansız bir aşk hikayesini işleyen dizinin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı yapımda, ailelerinin baskısı nedeniyle aşklarını yaşayamayan Ertan ve Jovanka'nın birbirlerine kavuşmak için verdiği mücadele ve farklı milletlerden iki ailenin aynı konakta yaşadıkları komik hikayeler izleyicinin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen oyuncu Emre Bey, daha önce yurt dışında bir projede yer almadığını belirterek, "Bu ilk deneyimim. Senaryoyu okuduğumda sıcacık bir aile dizisi olduğunu hissettim. Karakterlerin birbirine olan bağlılığı, her karakterin kendi hikayesinin olması beni mutlu etti. Dizinin yurt dışında olması tabii ki beni düşündürdü. İstanbul'da bütün düzeninizi yaşantınızı bırakıp buraya gelmek aniden alınacak bir karar değil. Üzerine çok düşündüm bunun. Ancak proje gerçekten çok samimi ve güzel. Seyircinin de seveceğine inanıyorum. İyi ki de gelmişim diyorum. Şu an olduğum yerden ve çalıştığım insanlardan mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Severek izlenecek bir aile dizisi"

Oyuncu Merih Öztürk ise canlandırdığı Jovanka karakterinin kendisi için çok özel bir karakter olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Çünkü onda kendimden parçalar bulup, hayallerine ortak olduğum birçok an var. Senaryoyu ve karakteri ilk okuduğumda çok heyecanlandım. Farklı milletten, kültürden olan ve farklı ağızdan konuşan bir karakteri canlandıracak olmak bir oyuncu için bulunmaz bir nimet. Kaldı ki böylesine güçlü bir ekip, Özlem Türkad, Hakan Boyav ve Erdal Özyağcılar gibi ustalarla bu güzel oyuncu kadrosu ve senaryoyla olayın içerisine dahil olmak beni çok heyecanlandırdı.

Jovanka hayata realist bakan, gerçeklerle yüzleşebilen, bununla birlikte hayatı seven ve duygusal bağları olan, ayakları yere basan çok güçlü olan bir karakter. Kendi ideallerinin peşinden giden, oyuncu olmak isteyen ve bu hayalini gerçekleştirmek için çaba sarf ederken annesinin baskısı altında arada kalmış, bir yanda hayalleri, bir yanda ailesi dururken seçimlerini kendi olgunluğuyla ve fikirleriyle karşılayabilmeye çalışan dik duruşlu bir kadın."

Severek izlenecek bir aile dizisi olduğuna işaret eden Öztürk, "Biz de seyirciyle buluşmak için çok heyecanlıyız. İzleyicilerin de bizi evlerine misafir edeceğinden şüphemiz yok. Umarım birlikte uzunca zaman geçirir ve TRT'nin güzel ekranında buluşuruz." değerlendirmesini yaptı." şeklinde görüşlerini aktardı.