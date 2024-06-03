Balışeyh Belediyesinde İşten Çıkarmalar

Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, Balışeyh Belediyesinde çalışan 11 şirket işçisinin işten çıkarıldığını belirtti.

Doğan, sendika binasında yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen'in göreve başladıktan sonra 24 işçiyi sendikalarından istifa ettirdiğini ileri sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından müfettiş talep ettiklerini anlatan Doğan, "Daha sonra 31 Mayıs'ta 11 işçinin iş akdi feshedildi. Sürecimiz devam ediyor, işe dönme davasını bugün açacağız. İşten çıkarılma gerekçesi olarak 22'nci kod yani diğer nedenler gösterilmiş. Bu işe gelmeme, hırsızlık gibi her şey olabilir. Ayrıca işçilere mobbing de uygulanmış." diye konuştu.

Engelli işçilerden Ercan Coşar da 11 yıldır çalıştığı belediyede işten çıkarıldığını belirterek, şunları iddia etti:

" Ak Parti'ye oy verdik diye bizlere yapmadığı kalmadı. Benim 'oturarak iş yapar' diye raporum var. Onları görmeyerek parke döşemede, temizlik işlerinde, odun kesmede ve inşaatta görevlendirdiler. En sonunda 'Sen AK Parti'ye oy verdin, sendikadan çıkmıyorsun' diye işten çıkarttılar. Sağ bacağım, diz kapak üzeri ampute."

İşçilerden Cemal Gürsoy ise 13 yıldır belediyede çalıştığını, çöp aracı kullandığını, temizlik yaptığını söyledi.

Şen'in başkan seçilmesinin ardından işlerinden olduklarını anlatan Gürsoy, "Sanki vatana ihanet ettik, suç işledik, hırsızlık ve hainlik yaptık. Allah büyüktür, biz hiçbir suç işlemedik." dedi.