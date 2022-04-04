Balıkesir TKDK'ya 594 milyon liralık başvuru

BALIKESİR (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) Balıkesir İl Koordinatörlüğü'ne 11. Çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 594 Milyon lira olan 206 adet proje başvurusu yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı TKDK 14 Ocak tarihinde çıkmış olduğu IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı İlanı 25 Mart tarihinde tamamlandı.

TKDK Balıkesir İl Koordinatörlü Murat Kar yaptığı yazılı açıklamada; Balıkesir İl Koordinatörlüğüne Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri kapsamında yapım işi içermeyen 76 proje, yapım işi içeren 130 proje olmak üzere toplam 206 proje başvurusu yapıldığını, yatırımların 362 Milyon lirasının yatırımcılara hibe olarak ödeneceğini belirtti.

Kar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İl Koordinatörlüğümüze teslim edilen projeler hızlıca incelenip, sözleşmeye bağlandıktan sonra, başvuru sahiplerine sağlamış olduğumuz yüzde 18 KDV muafiyeti ile birlikte toplam yatırım tutarı 594 Milyon TL olan projelerimizde yatırımcılarımıza yaklaşık 362 Milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Balıkesir'imize önemli fırsatlar ve istihdam olanakları sağlayacak olan yatırımların ve desteklerimizin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.