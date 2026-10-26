Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Susurluk'ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Susurluk'ta işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 9 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde işçi servis minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı. Kazada servisteki 8 yolcu ile ticari araç sürücüsü yaralandı; sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp yaralılar hastanelere kaldırıldı.

BALIKESİR'de işçi servis minibüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Susurluk ilçesi Kepekler mevkisinde meydana geldi. Karacabey ilçesinden Susurluk yönüne giden A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı işçi servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, servisteki 8 yolcu ile ticari araç sürücüsü A.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekipleri, ticari aracın içerisinde sıkışan sürücü A.Y.'yi kısa sürede yürüttüğü çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kısmi olarak tek şeritten kontrollü sağlanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Ne olacak bu adamın hali? Yarım saat zor dayandı
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

248 bin liralık kabus! Gözlerini kapatamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

10 yaşındaki çocuk duruşmada ağladı: Ben babasız ne yapacağım?
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

Eğitim müfredatını değiştirdi! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

Seçim mitinginde olay sözler: O kalçayı...
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

“Işıklar içinde uyu” sözüne itirazı var! Rahmet dilemek zor mu?
20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden

Hemen her evde ürünleri vardı! İflas kararları art arda geldi
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı

“Ankara’nın denizi yok mu?” sorusuyla gündem olmuştu: Bu kez konu darp