Balıkesir Havran'da çıkan yangında baba ve kızı hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, evlerinde çıkan yangında Mustafa Özdemir (61) ile kızı Sude Nur Özdemir (16) öldü, dumandan etkilenen eşi Nurten Özdemir (57) ise hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle'de 2 katlı bir binanın 1'inci katındaki Mustafa Özdemir'e ait dairede yangın çıktı. Sabaha karşı başlayan yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bir yandan da aileyi dışarı çıkarmak için eve girdi. Ekipler, Mustafa Özdemir ve kızı Sude Nur Özdemir'in cansız bedenlerine ulaştı. Mustafa Özdemir'in dumandan etkilendiği belirlenen eşi Nurten Özdemir ise ambulansla Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurten Özdemir'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.