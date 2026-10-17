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Balıkesir Havran'da alev alan kamyon itfaiye ve OGM ekiplerince söndürüldü

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Balıkesir Havran'da alev alan kamyon itfaiye ve OGM ekiplerince söndürüldü
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Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Çakırdere Mahallesi'nde dün gece yolda ilerleyen kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye, OGM ve özel bir maden şirketinin desteğiyle söndürülen yangında kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde yolda ilerlerken alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Havran ilçesine bağlı Çakırdere Mahallesi'nde dün gece saatlerinde U.Y. yönetimindeki 10 BF 675 plakalı kamyon, yolda ilerlerken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Havran İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 araç ve 4 personel sevk edildi. Kısa sürede tüm aracı saran alevlere, Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 arazöz ve bölgedeki özel bir maden şirketine ait su tankeri de destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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