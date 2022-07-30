Balıkesir haber: Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor Balıkesir haberi... Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ve ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Güncel AA / Hakan Firik Balıkesir Güncel Haberler

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