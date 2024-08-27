Balıkesir Gömeç'teki Hurdalıkta Yangın Çıktı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde bulunan malzemelerde hasar meydana geldi.
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mithatpaşa Mahallesi'nde Ramazan Sağman'a ait hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında, iş yerinde bulunan malzemelerde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.