Balıkesir Dursunbey'de park halindeki minibüste çıkan yangını itfaiye söndürdü

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki 10 ZG 326 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA