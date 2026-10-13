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Balıkesir Dursunbey'de ev yangınında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

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Balıkesir Dursunbey'de ev yangınında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Poyracık Mahallesi'ndeki yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürülürken binada hasar oluştu.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Poyracık Mahallesi'ndeki C.Ç'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, orman işletme, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç. ile kardeşi M.Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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