Balıkesir Dursunbey'de alt katı ahır evde yangın çıktı, 2 kardeş dumandan etkilendi

Balıkesir Dursunbey'de alt katı ahır evde yangın çıktı, 2 kardeş dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde alt katı ahır olan evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş sağlık ekiplerine teslim edilirken, alevler itfaiye ve orman işletmesinin desteğiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.
BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde alt katı ahır olan evde çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi.
Poyracık Mahallesi'nde alt katı ahır olarak kullanılan bir evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına, Balıkesir İtfaiyesi Dursunbey İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 araç ve 5 personelle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz de destek verdi. Alevler, 1 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç. ile kardeşi M.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.