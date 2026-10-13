Haberler

Balıkesir Dursunbey'de alt katı ahır evde yangın çıktı, 2 kardeş dumandan etkilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Dursunbey'de alt katı ahır evde yangın çıktı, 2 kardeş dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde alt katı ahır olan evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 2 kardeş sağlık ekiplerine teslim edilirken, alevler itfaiye ve orman işletmesinin desteğiyle 1 saatte güçlükle söndürüldü.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde alt katı ahır olan evde çıkan yangında 2 kardeş dumandan etkilendi.

Poyracık Mahallesi'nde alt katı ahır olarak kullanılan bir evde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına, Balıkesir İtfaiyesi Dursunbey İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 2 araç ve 5 personelle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz de destek verdi. Alevler, 1 saatte güçlükle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi C.Ç. ile kardeşi M.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Pelin Karahan boşanma kararını anlattı: Çocuklarımın mutsuz bir evlilikte büyümesini istemedim

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Ayrılığın nedenini anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Kabin görevlisini ısırıp, uçağı birbirine katmıştı! Serbest bırakıldı
SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce takıldı, sonra kayboldu
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Seda Sayan'dan kadınlara hayat tavsiyesi: Kendi paranızı kazanın

Seda Sayan'dan kadınlara hayat dersi: Bunu sakın yapmayın!
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak

Sigara satışında tüm kurallar sil baştan! QR kodlu yeni dönem başlıyor