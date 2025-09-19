Haberler

Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 2 uçak, 1 helikopter ve 250 personelin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam çıkan yangına, 2 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 250 personel ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Dursunbey ve Alaçam Orman İşletme müdürlükleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz için bakanlık harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.