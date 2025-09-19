Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam çıkan yangına, 2 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 250 personel ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Dursunbey ve Alaçam Orman İşletme müdürlükleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edilmişti.