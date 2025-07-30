Balıkesir'de Yoldan Çıkan Panelvandan 5 Yaralı
Balıkesir-Kütahya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan panelvanda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı.
S.Ş. idaresindeki 34 FV 0157 plakalı panelvan, Balıkesir- Kütahya kara yolu Selimağa Mahallesi Bahçekazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Ağaçlık araziye girerek durabilen araçtaki A.A, Y.A, Ö.K, T.T. ve A.S. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel