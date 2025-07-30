Balıkesir'de Yoldan Çıkan Panelvandan 5 Yaralı

Balıkesir'de Yoldan Çıkan Panelvandan 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir-Kütahya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan panelvanda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı.

S.Ş. idaresindeki 34 FV 0157 plakalı panelvan, Balıkesir- Kütahya kara yolu Selimağa Mahallesi Bahçekazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Ağaçlık araziye girerek durabilen araçtaki A.A, Y.A, Ö.K, T.T. ve A.S. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü

8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.