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Balıkesir'de otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybederken, bir yolcu ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobil ile süt tankerinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir istikametinde seyreden Saniye Kahraman (22) idaresindeki 45 YB 4891 plakalı otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolu kırsal Karacalar Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Ş.Ç. (32) yönetimindeki 10 ANE 714 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsünün babası Mehmet Kahraman (57) ile halası Yurdanur Kahraman (58) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yurdanur Kahraman, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan tanker sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Savaştepe trafik Güncel Haberler

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