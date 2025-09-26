Balıkesir'de Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli Mahallesi'nde bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi ve çevresini etkisi altına aldı.

İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.