Balıkesir'de Ağaç Kesimi Sırasında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Talip Tetik (82), kesim işi için ilçedeki ağaçlık alana gitti. Tetik'in kestiği bir ağacın üzerine düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen Tetik'in cesedi, hastane morguna gönderildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Talip Tetik (82), kesim işi için ilçedeki ağaçlık alana gitti. Tetik'in kestiği bir ağacın üzerine düştüğünü görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Tetik'in cesedi, hastane morguna gönderildi.