Balıkesir'de 109 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 koli içerisinde 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA