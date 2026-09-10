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Balıkesir'de 109 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de 109 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 koli içerisinde 109 bin 300 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
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