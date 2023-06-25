Balık avı sırasında suya düşen kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Ankara'nın Evren ilçesinde Hirfanlı Baraj Göleti'nde balık avlarken suya düşen Ramazan Şahin hayatını kaybetti. Eşinin haber vermesi üzerine arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu.
ANKARA'nın Evren ilçesinde, Hirfanlı Baraj Göleti'nde balık avlarken suya düşen Ramazan Şahin (63), hayatını kaybetti.
Evren ilçesinde yaşayan Ramazan Şahin, sabah saatlerinde balık avlamak için eşi Fadime Şahin ile birlikte Hirfanlı Baraj Göleti'ne gitti. Ramazan Şahin, sandaldan ağ atarken dengesini kaybederek suya düştü. Eşinin suda kaybolduğunu gören Fadime Şahin, telefonla polise ve jandarmaya haber verdi. Arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.