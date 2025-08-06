Bali'de Sürat Teknesi Kazası: İki Çinli Hayatını Kaybetti

BALİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali adasındaki Sanur plajında alabora olan sürat teknesini kıyıya çekmek için halat kuran insanlar ve görevliler görülüyor, 5 Ağustos 2025.

Çin'in Denpasar Başkonsolosluğu, salı günü erken saatlerde Endonezya'nın Bali adası açıklarında meydana gelen sürat teknesi kazasında iki Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. (Fotoğraf: Basarnas/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)