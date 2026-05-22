Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu sona erdi

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 13. Dünya Kentsel Forumu (WUF13) sona erdi.

Azerbaycan hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğinde Bakü Olimpiyat Stadı çevresinde kurulan alanlarda gerçekleştirilen forumun kapanış töreni yapıldı.

Törene, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, UN-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Azerbaycan Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi Başkanı Anar Guliyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, törede yaptığı konuşmada, WUF13'ü yüksek düzeyde organizasyonu nedeniyle Azerbaycan halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Etkinlikte, 14. Dünya Kentsel Forumu'nun Meksika'da yapılacağı ilan edildi.

"Dünyayı Barındırmak: Güvenli ve Dayanıklı Şehirler ve Topluluklar" temasıyla 17 Mayıs'ta başlayan forumda, küresel konut krizi, iklime dayanıklı şehirler, sürdürülebilir kentleşme ve güvenli yaşam alanları gibi başlıklar ele alındı.

Forumda ayrıca uygun fiyatlı konut politikaları, afet sonrası yeniden inşa süreçleri, akıllı şehir uygulamaları ve yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu

Açılışını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı foruma 11 devlet başkanı, 88 bakan, 76 bakan yardımcısı ve 130 belediye başkanı katıldı.

176 ülkeden 57 binden fazla katılımcı yer aldığı forumda 579 oturum düzenlendi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Urban Expo" sergisini 74 binden fazla kişi ziyaret etti.

Fuarda, Türkiye'nin şehircilik projeleri anlatıldı

Sergideki Türkiye standında, sürdürülebilir ve dirençli şehircilik, kentsel dönüşüm ve iklim odaklı projeler tanıtıldı.

Stantta, Türkiye'nin şehir planlama vizyonu, deprem sonrası yeniden inşa çalışmaları ve çevre dostu şehircilik uygulamalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Ayrıca Türk belediyelerinin akıllı şehircilik, ulaşım, sosyal konut ve dayanıklı altyapı alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunulurken, Türkiye'nin kültürel mirasını yansıtan görsel ve materyaller de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Dünya Kentsel Forumu

Dünya Kentsel Forumu (WUF), hızlı kentleşme ile bunun toplumlar, şehirler, ülkeler, iklim değişikliği ve siyasi politikalar üzerindeki etkilerini ele almak amacıyla 2001 yılında BM tarafından kuruldu.

İlk kez 2002'de Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen forum, o tarihten bu yana dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştiriliyor.

UN-Habitat tarafından organize edilen forum, sürdürülebilir şehirleşme sorunlarının çözümüne yönelik yüksek düzeyli, açık ve kapsayıcı platformlardan biri olarak değerlendiriliyor.