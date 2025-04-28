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Bakırköy'de Yolcu Otobüsüne Çarpan Motosiklet Kazasında 1 Yaralı

Bakırköy'de Yolcu Otobüsüne Çarpan Motosiklet Kazasında 1 Yaralı
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Bakırköy Kennedy Caddesi'nde motosikletin otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de yol kenarında bekleyen yolcu otobüsüne çarpan motosikletteki 1 kişi yaralandı.

Bakırköy Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yol kenarında bekleyen 34 ETG 826 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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