Bakırköy'de Yolcu Otobüsüne Çarpan Motosiklet Kazasında 1 Yaralı
Bakırköy Kennedy Caddesi'nde motosikletin otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bakırköy'de yol kenarında bekleyen yolcu otobüsüne çarpan motosikletteki 1 kişi yaralandı.
Bakırköy Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan 2 kişinin bulunduğu motosiklet, yol kenarında bekleyen 34 ETG 826 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel