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Bakırköy'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bakırköy'de elektrikli bisikletiyle ilerleyen Hakan Bıyık, Fatih Turan'ın kullandığı beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Bıyık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken beton mikserinin şoförü Turan gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de elektrikli bisikletiyle ilerleyen Hakan Bıyık, Fatih Turan'ın kullandığı beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Bıyık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken beton mikserinin şoförü Turan gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede elektrikli bisikletiyle ilerleyen Hakan Bıyık (40), Fatih Turan yönetimindeki 34 KUF 194 plakalı beton mikserinin ani manevrasıyla düşerek aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Bıyık'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü Fatih Turhan ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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