Bakırköy'de 2 katlı metruk binanın üst katı kısmen çöktü, içeride kimse yoktu

Bakırköy'de 2 katlı metruk binanın üst katı kısmen çöktü, içeride kimse yoktuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokak'ta 2 katlı metruk binanın üst katı kısmen çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler binada kimsenin bulunmadığını belirledi; çevreye emniyet şeridi çekildi ve parçalar temizlendi.
Bakırköy'de metruk haldeki binada kısmi çökme meydana geldi.
Cevizlik Mahallesi Niyazi Bey Sokak'ta daha önceden etrafı demir saclarla çevrilen 2 katlı metruk binanın üst katı kısmen çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.
Ekipler, binanın çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, belediye görevlileri de yola savrulan parçaları temizledi.
Çökme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA