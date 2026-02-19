Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nden "Casperlar" Operasyonu: 17 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9'u polis memuru olan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilerin İstanbul merkezli olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda elde edilen dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisine girdiğinin tespit edildiği kaydedilerek, adli mercilerce yürütülen bazı soruşturmalarda örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç ve yakalama kaydı" gibi sorgulamalar üzerinden bilgi aldığı ifade edildi.

Başsavcılık, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında 19 Şubat 2026 tarihinde gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Şüphelilerin, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta belirlenen adreslerinde arama ve el koyma işlemleri için talimat verildiği belirtildi.

