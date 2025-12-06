Bakırköy Belediye Meclisinde Ertan Yıldız'a oda tahsis edildiği iddiası konuşuldu

Bakırköy Belediye Meclisinde, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik iddianamede tutuksuz sanık olarak yer alan Bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'a, belediye başkanlık makamının yanında oda tahsis edildiği iddiası konuşuldu.

Bakırköy Belediye Meclisi aralık ayı ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Çiğdem Kırıkoğlu başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ak Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma öncesinde, Ertan Yıldız'a Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun odasının yanında bir odanın tahsis edildiği iddialarını gündeme getirdi.

Fatinoğlu, şöyle konuştu:

"Birisi çıktı diyor ki 'Ben Bakırköy Belediye Meclisi üyesiyim. Bakırköy'de Büyükşehir Meclis üyesiyim, birinci sırayım ve Bakırköy'den belediye başkanının yanında da bana oda var.' Sayın belediye başkanına, bizim AK Parti grubu gittiğinde, 'meclis üyelerine oda verilmiyor' denildi. Bu oda verilmiyor denmesine rağmen bu arkadaşımız, benim arkadaşım değil tabii, Ertan bey ona oda veriliyor. Nerede? Belediye başkanının yanında, büyük gösterişli, lüks bir oda veriliyor."

Bir gazetecinin televizyon programında Ertan Yıldız'la ilgili "Ertan sabahleyin geliyor, belediyedeki o büyük makam odasına gidiyor ve çalışanlara Ayşegül'ü çağırın" dediğini ileri süren Fatinoğlu, "Ayşegül hanım, başkan demiyor, hatta isim de söylemeden 'Şunu çağırın' diye sıfat olarak kullandığını söylediler. Doğru mudur, yanlış mıdır, bunu siz benden daha iyi bilirsiniz. Bu beyefendiye bu kadar yetki niye verildi? Bu yetkileri alıp ne yaptı? Kendisi açıkladı, 'Şu kadar büyük bir servet bu para, cumhurbaşkanı seçim fonuna toplanan paranın yüzde 75'i gidiyor, yüzde 25'i de yerelde kalıyor.' diye." ifadelerini kullandı.

Fatinoğlu, "Az önce kapıda CHP'den tanıdığım hanımefendiler vardı, 'Yalan.' diyorlar. Adamın kendisi 'Aldım.' diyor. Para ortada, mülk ortada, tapu ortada, kayıtlar ortada, 'Biz inanmıyoruz.' diyorsunuz. Neye inanmıyorsunuz, şaka mı... Bu gücü nereden alıyor? Odasından. Odayı kim verdi? Ben mi verdim? Hayır." diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Kırıkoğlu, Fatinoğlu'nun konuşmasında ithamlarda bulunduğunu, bunu sürdürmesi halinde kendisini meclisten çıkartma yetkisi olduğunu söyledi.

Fatinoğlu ise 2 aydır kendisinin konuşturulmadığını belirterek, "Bizi provoke ediyorlar, yolsuzlukların konuşulmasını durdurmak istiyorlar çünkü Bakırköy yolsuzluğun dibine kadar girmiş. Ertan açıklıyor, açıklayan adama 'Hayır çalmadı.' diyorlar. Bugün izinli saydılar yine. Niye izinli saydınız? Sadece bana bunu söyleyin. Ortak olduğunuz için mi? Ortağınızı mı koruyorsunuz? Niçin izinli saydınız? Bu kadar mı vicdanınız karardı?" ifadelerini kullandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kırıkoğlu, meclise 5 dakika ara verdi.

Aranın ardından söz alan CHP'li Meclis Üyesi Mesut Metin, "Bunların tamamı asılsız dedikodu. Biz burada Bakırköy halkını dedikodularla yönetemeyiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Polat ise belediye başkanının kendilerine meclis üyelerinin belediyeye girmemesi konusunda talimatta bulunduğunu belirterek, "Ama sonradan öğrendik ki Ertan Yıldız'ın meclis üyesi olarak belediyede bir odası varmış." dedi.

Mecliste, konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.