Bakırköy Başsavcılığı'ndan Sosyal Medyadaki Çete Paylaşımlarına Soruşturma

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde haberler üzerine resen soruşturma başlattığını açıkladı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne suç unsuru teşkil eden paylaşımlarla ilgili işlem yapılması talimatı verildi.

(ANKARA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yazılı ve görsel basında 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespitiyle, suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verilmiştir. " denildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor" haberine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yazılı ve görsel basında 'Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor' şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine ilgili

sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespitiyle, suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

