Bakırköy Başsavcılığı Ardan Zentürk'e cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açtı

Bakırköy Başsavcılığı Ardan Zentürk'e cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ardan Zentürk hakkında sosyal medya paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Zentürk’ün paylaşımlarında geçen ifadeler nedeniyle açıldı.
Ardan Zentürk hakkında sosyal medya paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zentürk için sosyal medya paylaşımlarında geçen ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma açıldı.
Kaynak: AA