Bakırköy Adalet Sarayı'nda Kavga Çıktı

Olay, gündüz saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre adliyede görülen bir davanın ardından iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı adliyedeki polis ekipleri ve güvenlik görevlileri ayırdı. Yaşanan arbede çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.