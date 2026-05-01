Bakanlıktan Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına itirazda bulunacak.

Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta tutuklandı. Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün kapalı olarak görülen duruşmada; Hasbi Dede'ye 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası kararı verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca Hasbi Dede'nin kızı A.B. Dede'nin, 'Suç üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

'CEZA ÜST SINIRDAN BELİRLENMELİ'

Karar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'ye verilen cezaya itirazda bulunulacak. Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiği belirtilerek, "Mahkeme üst sınırdan verseydi ceza 4,5 yıla kadar çıkabilirdi. 4,5 yıl ceza vermemesini haklı gösterecek bir gerekçe olmaması, cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
