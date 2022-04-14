Bakanlar Nebati, Kirişci ve Dönmez'den 'tarım' ve 'enerji' toplantısı - Haberler

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Bakanlar Nebati, Kirişci ve Dönmez'den 'tarım' ve 'enerji' toplantısı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakanlar Nebati, Kirişci ve Dönmez'den 'tarım' ve 'enerji' toplantısı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük. Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" ifadelerini kullandı.


Bakanlar Nebati, Kirişci ve Dönmez'den 'tarım' ve 'enerji' toplantısı

Bakanlar Nebati, Kirişci ve Dönmez'den 'tarım' ve 'enerji' toplantısı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bekir Pakdemirli, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Enerji, Güncel, Haberler

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